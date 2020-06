Mazara, smarriti quasi 400 assegni circolari nella filiale di Banca Intesa San Paolo. Mistero…

Quanto accaduto si potrebbe ascrivere alla nostra storica rubrica “Misteri di Citta’”: nella filiale di Mazara del Vallo, di Banca Intesa San Paolo, quella che ha sede in corso Vittorio Veneto, sono stati smarriti 383 assegni circolari in bianco ognuno con un valore che va da 1500 a 250.000 euro.

L’annuncio è stato dato oggi attraverso una inserzione sul noto quotidiano economico-finanziaro “Il Sole 24Ore”, a pag.14 dedicata a “Finanza & Mercati”. (In foto collage di copertina: l’inserzione e la filiale mazarese di Banca Intesa San Paolo)

Nella stessa inserzione dopo aver indicato i codici degli assegni smarriti si invitano possibili “prenditori” a non accettare da terzi i citati valori, anche se all’apparenza regolari. Si invitano a segnalare alla stessa filiale eventuali utilizzi.

Permane però il mistero su come possano essere scomparsi una tale quantità di …









