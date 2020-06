Mazara, servizi di controllo della Polizia Municipale: 5 verbali elevati per guida senza patente

Intensificata in settimana l’attività di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal Comandante Salvatore Coppolino. In particolare, nel corso dei servizi mirati a prevenire il rischio Covid, sono state riscontrate violazioni al codice della strada.

Gli agenti hanno elevato 5 verbali per guida senza patente, procedendo al sequestro dei veicoli.

I servizi di controllo proseguiranno con pattuglie auto/moto montate sia per la prevenzione del rischio sanitario che per il controllo al traffico veicolare.









