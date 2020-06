Mazara, Sanità, Cup ancora chiusi, anziano costretto a recarsi a Castellammare per visita dermatologica

“A causa della mancata riapertura del cup siamo costretti a recarci a Castellammare del Golfo per un visita dermatologica. E’ assurdo”. Questo è quanto sottolineato da una cittadina mazarese.

Così la stessa ha scritto in un post su facebook: “l’Asp di Trapani non ha ancora attivato il servizio CUP per le prenotazioni delle visite mediche. Puoi prenotare online solo le visite “urgenti”. Ebbene abbiamo prenotato una visita dermatologica urgente per mio padre il 19 giugno chiedendo espressamente Mazara del vallo come sede, visto le diverse patologie di cui è affetto. Ci hanno risposto oggi (ieri ndr) fissando la visita il 30 giugno alle ore 16,30 a Castellammare del Golfo! E lo chiamano servizio sanitario pubblico? In provincia di Trapani qualcuno sta giocando con la sanità pubblica”.

La mancata riapertura dei cup (centro unico prenotazioni) in provincia di Trapani a seguito emergenza covid-19









