Mazara, furto notturno ad una parrucchieria. Rubate le mance. Indaga la Polizia

Ci potrebbe essere la solita ricerca di denaro al fine di procurarsi la dose giornaliera di droga alla base del furto ai danni del centro “Degrade Joelle di Maria Mori” sito in via Rimini n.3 nel quartiere Trasmazaro.

Il fatto è avvenuto nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 giugno. I malviventi hanno forzato la saracinesca dell’ingresso principale della parrucchieria (vedi foto copertina); stranamente non è scattato nessun allarme perché –secondo quanto riferitoci dalla titolare Maria Mori- in quel momento mancava l’energia elettrica in zona.

Dopo essere entrati all’interno dei locali i malviventi, alla ricerca spasmodica di denaro, hanno prelevato una cassettina contenenti le mance lasciate dalle clienti alle dipendenti della parrucchieria, complessivamente circa 150 euro, e poi si sono dati alla fuga.

I vicini residenti sono stati svegliati dai rumori e una pattuglia della Polizia nelle vicinanze ha notato …









