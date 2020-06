 Mazara,  assolti brigadiere dei carabinieri e tre presunti rapinatori romeni

“A rapinare i coniugi Cardinale non furono i fratelli Dogariu. E il brigadiere Giacalone non li favorì”. E’ quanto ha sostanzialmente stabilito il Tribunale di Marsala al termine del processo che vedeva imputati tre romeni e un brigadiere dei carabinieri, il 57enne marsalese Antonino Giacalone, accusato di favoreggiamento personale.

All’epoca dei fatti (gennaio 2013), il sottufficiale dell’Arma era in servizio al Norm di Mazara. I tre romeni erano accusati di rapina e lesioni ai danni di una coppia mazarese.

Adesso, sono stati assolti tutti. Anche se per il brigadiere Giacalone il pm aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione, invocando sei anni e mezzo per i tre romeni accusati di rapina e lesioni. All’indomani della violenta rapina, commessa all’interno di un’abitazione di via Enzo Ferrari, a Mazara, il brigadiere Giacalone, secondo l’accusa, alla …









