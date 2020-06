Mazara, accordo tra Comune e Cosvap per l’utilizzo di parte del mercato agro-alimentare

C’è l’accordo tra il Comune di Mazara – Cosvap per la concessione in comodato d’uso gratuito di una parte del Mercato Agro-alimentare che sarà utilizzata quale sede del Distretto della Pesca.

Su proposta dell’Assessore comunale alle Attività Produttive e Politiche Comunitarie Vincenzo Giacalone, la Giunta Municipale ha autorizzato la stipula di un accordo di collaborazione tra Comune e Cosvap (Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato) – Distretto della Pesca e della Crescita Blu, che prevede la concessione in comodato d’uso gratuito da parte del Comune di alcuni locali del nuovo Mercato agroalimentare del porto nuovo, che saranno utilizzati dal Cosvap quale sede delle proprie attività.

Ciò consentirà azioni di coordinamento tra Comune e Cosvap per la presentazione e la partecipazione a progetti di promozione dello sviluppo economico-sociale e dei servizi pubblici ad esso connessi nonch& …









Leggi la notizia completa