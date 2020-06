Marsala, niente fuochi d’artificio per San Giovanni 

Oggi è San Giovanni, e a Marsala, causa coronavirus, non ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio che portano migliaia di persone sul lungomare.

Sarà una festa in tono minore, quella del compatrono di Marsala. “Mai era successo di non poter festeggiare come da tradizione, ma a causa dell’emergenza coronavirus purtroppo quest’anno non vi sarà né la processione né i tradizionali fuochi d’artificio e le funzioni religiose si celebreranno alle 9:30 e alle ore 11 in Chiesa Madre” commenta il Sindaco Alberto Di Girolamo.

Per consolarvi, ecco il video dei fuochi d’artificio di due anni fa, con le riprese effettuate con i nostri potenti mezzi dal tetto della sede di Rmc 101.

Buona musculiata, e auguri a tutti i Giovanni.











