Marsala, i cartelli stradali “fantasiosi” e confusi in contrada Cozzaro

I cartelli stradali a Marsala non sono sempre perfetti.

Ma quello che vi mostriamo oggi, è straordinario, perché a che fare con la fantasia e la creatività.

Bisogna essere fantasiosi se nella stessa intersezione vengono installati, a poca distanza tra di loro, un cartello d’obbligo di svolta a destra e uno di svolta a sinistra.

Dove deve svoltare l’automobilista o il motociclista che arriva lì, in contrada Cozzaro? Si chiede la nostra lettrice che ci ha inviato la foto. Gira a destra, gira a sinistra o rimane lì fin quando non arriva qualcuno a dire che direzione prendere?











Leggi la notizia completa