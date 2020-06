La storia della giovane picchiata dal compagno dopo una corsa in taxi Marsala – Palermo 

Ci sono nuovi elementi sulla storia di Carolina, la giovane di 26 anni, che ha rischiato di morire massacrata di botte dal compagno dopo una corsa in taxi Marsala – Palermo.

Ha detto che l’avrebbe portata una chiesa a pregare, invece l’ha trascinata poco distante, l’ha picchiata e ha tentato di sgozzarla con una bottiglia rotta.

La ragazza ha vissuto per un po’ di tempo a Peruigia. Proprio nel capoluogo umbro, racconta umbriaon.it (qui l’articolo) pochi mesi fa, era cominciata la sua storia col ragazzo siciliano diventato poi il suo aguzzino. Con lui aveva deciso di trasferirsi in Sicilia, dopo una proposta di matrimonio.

a ragazza si è salvata per miracolo dal tentato omicidio ma è ancora ricoverata in ospedale.

Sui motivi dell’aggressione resta ancora un fitto mistero. La testimonianza chiave su quanto accaduto è quella del tassista che …









