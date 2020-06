Inchiesta su Erice, le reazioni. La sindaca Toscano: “Sono serena, non mi dimetto”

Raffica di reazioni all’inchiesta che da giorni stiamo pubblicando su Tp24 sulle trame di Erice, il gruppo di pregiudicati che influenza la vita politica nel comune della Vetta, e il voto alle ultime amministrative.

La puntata di ieri ha svelato cosa ci fosse dietro all’elezione e alle dimissioni immediate di Francesco Tarantino, candidato al consiglio comunale di Erice a sostegno della sindaca Daniela Toscano. Si è scoperto che la sua candidatura fosse sostenuta da un noto pregiudicato “grande elettore” di San Giuliano, Giuseppe Diego Pipitone, che poi lo ha costretto a dimettersi. E che la sindaca Toscano conoscesse Pipitone.

“Ho la coscienza a posto. Sono serena e non intendo dimettermi”. Dichiara la sindaco Toscano intervistata da Maurizio Macaluso.

La sindaca però non interviene nel merito dei fatti, e va completamente fuori direzione scambiando un’inchiesta giornalistica, che tocca diversi aspetti della vita politica e non …









