Il declino di Forza Italia in Sicilia. Miccichè, l’uomo solo al comando di un partito in frantumi

Lento ed inesorabile il declino di Forza Italia, che in Sicilia è diventato il partito dell’uomo solo al comando.

Gianfranco Miccichè fa, disfa, ridisfa come vuole. Indice riunioni, conferisce incarichi, dispensa poteri ai suoi fedelissimi. E’ ancora convinto che il partito abbia una roccaforte di voti riconducibile alla sua presenza e non alla bandiera, o meglio al ricordo di un Silvio Berlusconi ancora in auge.

Così il partito si spacca, perde pezzi, una serie di lunghi adii, altri che sono già con la valigia in mano.

Il primo a lasciare è stato Francesco Scoma, deputato nazionale oggi in Italia Viva. Scoma si è allontanato sostenendo che non vi erano più le condizioni per poter dialogare con i vertici siciliani, fermo restando la stima per il presidente Berlusconi.

Adesso a chiudere la porta è Giuseppe Milazzo, eletto all’europarlamento lo scorso maggio. …









Leggi la notizia completa