I pensieri che feriscono. “Nero di seppia” di Lavinia Spalanca

«Un aforisma», diceva Karl Kraus, «non si può dettare su una macchina da scrivere. Ci vorrebbe troppo tempo». Un pensiero semplice, efficace. Ma non più facilmente intuibile come quando è stato elaborato: perché ci vuole troppo tempo per scrivere un aforisma ovvero una riflessione istantanea breve e mordace? Non sarà semplice come scrivere un tweet?

Le risposte ai nostri interrogativi le possiamo trovare leggendo gli aforismi raccolti in Nero di seppia. Pensieri e aforismi per il XXI secolo di Lavinia Spalanca, un libro che ha una grande qualità, irrintracciabile altrove: l’inattualità. Ha il coraggio di non inseguire alcuna moda, di non plasmarsi sui Twitter Trends di giornata, di essere controcorrente e iroso. Iroso, sì, pieno di rabbia, di una sana e santa rabbia che ci aiuta a definire il sentimento del tempo in cui ci troviamo immersi.

