Crisi post Covid, Armao: “Pandemia non uguale per tutti, governo nazionale dia aiuti adeguati”

“Centronord e Centrosud stanno vivendo la crisi postpandemica in modo completamente diverso, com’era inevitabile che fosse, perché le due realtà economiche hanno connotati, strutture e morfologie totalmente diverse. Una cosa è chiudere un’azienda che produce ceramiche e che all’indomani della riapertura può ripartire, un’altra è riaprire un albergo dopo il lockdown. Purtroppo, adesso dobbiamo avere un approccio molto cauto, perché non possiamo prevedere quali saranno gli effetti nel prossimo inverno e cosa ci riserverà il futuro”. Così il vicepresidente della Regione siciliana e assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, intervenuto alla presentazione del report 2019 di Bankitalia sull’Economia siciliana e gli effetti post Covid.

“A livello centrale si è scelto di usare misure uguali per un Paese diviso. Le misure per l’accesso al credito hanno effetti assai limitati sull& …









Leggi la notizia completa