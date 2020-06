Coronavirus, nel trapanese solo i due casi asintomatici di Marsala

Non ci sono novità in provincia di Trapani sul fronte del Coronavirus.

Al momento è come se non ci fosse, anche se sappiamo che non bisogna ancora abbassare la guardia. Sono soltanto due, infatti, i casi attualmente positivi. Si tratta delle due ragazze marsalesi, tornate dalla Lombardia nei mesi scorsi. Una da Milano e una da Bergamo. Entrambe le ragazze, in isolamento domiciliare, stanno bene e sono asintomatiche.

L’Asp comunica che dall’inizio dell’epidemia in provincia di Trapani sono stati effettuati 14.753 tamponi, e sono stati fatti 8153 test sierologici su personale sanitario. I contagiati totali sono 131, guariti e dimessi 124 e 5 sono i decessi.











