Ciclismo, il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia il 3 ottobre

Il Giro d’Italia 2020 partirà dalla Sicilia il prossimo 3 ottobre. Lo conferma arriva dai vertici di RCS Sport dopo l’incontro avvenuto ieri con Vincenzo Spadafora (Ministro dello Sport) e Renato Di Rocco (Presidente della Federciclismo).

La corsa rosa dovrebbe scatterà da Palermo con una breve cronometro individuale.

La Sicilia ospiterà poi altre 3 frazioni, con i riflettori puntati in particolare sulla scalata al versante inedito di Piano Provenzana dell’Etna. Il resto del percorso “modificato” verrà svelato tra la fine di giugno e l’inizio di luglio ma, con ogni probabilità, il Giro risalirà lo Stivale passando per la Basilicata e l’Abruzzo, con Roccaraso che si candida a essere teatro di un arrivo in salita nella seconda settimana.









