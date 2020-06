CastelvetranoSelinute.it compie 13 anni, grazie ai lettori

Nel mese di giugno del 2007, il web era una realtà quasi sconosciuta alla maggior parte delle persone, e soprattutto in una città come Castelvetrano le notizie venivano diffuse soprattutto su carta stampata e tramite le emittenti radiofoniche.

I blog erano entità non ben identificati, eppure, dopo un attento studio da parte di un giovane studente universitario in ingegneria informatica, innamorato del suo territorio, il primo ad essere presente a Castelvetrano fu proprio il suo, CastelvetranoSelinunte.it, la messa on line è avvenuta proprio in quel giugno 2007. Flavio Leone oggi non è più uno studente e ricopre il ruolo di editore della testata giornalistica che porta lo stesso nome del blog.

Nato per valorizzare ed informare, CastelvetranoSelinunte.it, dal 2007, non si è mai fermato di documentare tutto ciò che è successo in questi anni nella Valle del Belice.

Il primo articolo pubblicato è stato dedicato …









