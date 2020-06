Castellammare, eletta la presidente della Commissione pari opportunità

Eletta a Castellammare del Golfo la presidente della commissione comunale per le pari opportunità: si tratta di Luisa Bambina laureata in scienze dell’educazione, attivista per i diritti civili da 20 anni, fondatrice e presidente uscente dell’associazione Fiore Daphne.



Vicepresidentessa della commissione e responsabile dello sportello antiviolenza è Mariella Marraccino dell’associazione “Insieme si può”, segretaria è stata nominata Rosa Fundarò dell’associazione “Genitori di buona volontà”.

La nuova presidentessa della commissione che si propone la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna “nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica, economica, culturale, delle istituzioni e la valorizzazione delle differenze di genere”, è stata eletta all’unanimità dei componenti dopo l’insediamento della commissione avvenuto a fine anno.

Le cariche sono state distribuite adesso a









