Campobello. Disposti interventi per la migliore fruibilità delle frazioni balneari

Rimozione definitiva della sabbia dal lungomare, intervento straordinario di scerbatura e cura del verde, pulizia dell’arenile e posizionamento delle passerelle per l’accesso dei diversamente abili alla spiaggia

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che, anche quest’anno, sebbene con un po’ di ritardo rispetto agli anni precedenti per via dell’emergenza sanitaria che ha inevitabilmente rallentato l’attività del Comune, l’Amministrazione comunale ha disposto una serie di interventi per rendere più fruibili le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola durante il periodo estivo.

É iniziato, infatti, stamattina l’intervento definitivo di rimozione della sabbia dal lungomare di Tre Fontane.

Dopo aver effettuato, nelle settimane scorse, diversi interventi tampone volti a consentire almeno il traffico veicolare, i lavori avviati oggi consisteranno dunque nella rimozione completa dei cumuli di sabbia depositatisi sul litorale a causa dei forti …









