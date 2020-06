Alla Intesa San Paolo di Marsala hanno perso quasi 400 assegni

Come si fanno a smarriere quasi quattrocento assegni? E’ la domanda che si fanno un po’ tutti dopo aver letto il singolare avviso stampa a pagina 14 del Sole 24 Ore di oggi, 24 Giugno 2020. Lo potete vedere nella foto allegata a questo articolo. Intesa San Paolo annuncia di aver perso presso la filiale di Mazara del Vallo ben 383 assegni circolari in bianco. Da qui la necessità di invitare le persone a non accettare gli assegni dei codici indicati (sono nell’avviso), anche se all’apparenza potrebbero sembrare regolari. Gli assegni hanno un valore che va da 1000 a 250.000 euro.

