Con la simbolica consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Enzo Alfano a San Giovanni Battista si sono conclusi i festeggiamenti per il Santo Patrono che si celebra il 24 giugno. La consegna è avvenuta stasera al termine della Santa messa celebrata nella parrocchia San Giovanni Battista, presieduta dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero. Erano presenti autorità civili (c’era anche il vice sindaco Biagio Virzì) e militari.

Quello di quest’anno è stata una festa in forma ridotta, per via delle disposizioni governative anti Covid-19 che vietano processioni e assembramenti. In chiesa sono state celebrate le Sante messe ed è stata organizzata la consueta fiera, alla quale hanno partecipato, però, solamente tre mercatari.

CLICCA QUI PER ALTRE FOTO

L’articolo Alfano consegna a San Giovanni le chiavi della città sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa