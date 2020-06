Alcamo, i volontari incontrano Palmeri

“Il Covid 19 ha improvvisamente cambiato lo stile di vita dell’intero pianeta, costringendo interi popoli all’isolamento totale. Un forte segnale di speranza è arrivato dalle associazioni di volontariato che con un costante lavoro hanno fatto si che molta gente, e specialmente la più bisognosa, abbia avuto una costante assistenza “.

Lo ha dichiarato la parlamentare di Attiva Sicilia Valentina Palmeri nel corso dell’incontro di ieri presso la Croce Rossa e L‘Ampas di Alcamo per esprimere la sua gratitudine per il serio e scrupoloso lavoro di volontariato svolto nei mesi più critici. Proprio in questo periodo si è potuto apprezzare quanto sia importante il volontariato, lavoro svolto da persone di qualsiasi età che ha con coraggio aderito all’appello di aiuto lanciato dai cittadini. “Sono orgoglioso – ha affermato il Presidente della CRI di Alcamo Fabio Ferrara – per il lavoro che …









