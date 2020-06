Alcamo, Giacomo Scala scrive una lettera alla città e riscende in campo

“Occorre iniziare a percorrere una nuova strada e tracciare un nuovo sentiero. Un progetto di ricostruzione etico e politico senza l’ipocrisia quotidiana dei social ma con l’autenticità che solo le persone vere sanno offrire. E per Alcamo, per la nostra amata città, occorre riscoprire l’orgoglio di essere alcamesi, e il senso vero della comunità e dello stare insieme. Per tutto questo l’impegno continua o forse è appena iniziato – aggiunge sibillinamente – con un profumo di libertà mai assaporato prima. Poi si vince o si perde, ma questa sarà un altra storia”.

Con queste parole dedicate alla propria città sul suo profilo facebook, l’ex sindaco di Alcamo, Giacomo Scala, conferma la voglia di voler tornare ad impegnarsi in prima persona per la propria città.

Parole quelle di Scala che seguono di qualche giorno quella che & …









Leggi la notizia completa