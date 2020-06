Trapani, spaccio di droga: un arresto dei Carabinieri

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno tratto in arresto,

per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ALVARO Mirko

trapanese classe 96 soggetto conosciuto, con precedenti di Polizia.

I Carabinieri, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, in zona

Fontanelle Sud, notavano l’Alvaro sostare nervosamente all’interno della propria

autovettura. Decidevano così di intervenire sottoponendo il soggetto a perquisizione

personale trovando nella sua disponibilità gr. 1,22 di sostanza stupefacente del tipo

cocaina, suddivisa in n. 4 dosi; la somma contante di euro 115,00 da ritenersi provento o

profitto dell’attività illecita.

Tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito

in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. L’arrestato, espletate

le formalità di rito veniva tradotto presso il proprio domicilio in regime degli …









