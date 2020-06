Impatto fatale per un conducente di un automezzo sul tratto autostradale della A29 in direzione Trapani, all’altezza di Alcamo. Sembrerebbe che l’uomo, per cause ancora da accertare, abbia perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro le barriere dello spartitraffico. Sul posto polizia stradale e personale dell’Anas per la gestione del traffico a rilento.









