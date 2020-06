Trapani in balìa dei rifiuti. Ecco la vasca del Patrono in Piazza Martiri d’Ungheria

Trapani in balia della spazzatura. La denuncia, forte, e del coordinamento comunale di Diventerà Bellissima. L’incuria e l’abbandono non risparmia nemmeno la vasca della statua del Patrono della città Sant’Alberto a piazza Martiri d’Ungheria.

“Assieme alle pessime condizioni in cui versa tutta la città da alcuni giorni, con mancata scerbatura e la solita assenza di spazzamento, le vergognose condizioni di incuria della vasca – si legge nella nota diramata – sono la dimostrazione dell’immobilismo, dell’assenza e delle difficoltà che incontra questa Amministrazione nel mantenere pulita la città”.

Inoltre, “a distanza di 7 mesi dall’annunciato servizio di videosorveglianza nel Centro storico,- sottolinea Diventerà Ballissima – non registriamo ad oggi alcun passo avanti, col risultato che ogni mattina diversi marciapiedi e angoli di abitazioni private e luoghi di culto sono pieni di rifiuti e persino escrementi …









Leggi la notizia completa