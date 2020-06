Solo tre mercatari alla fiera di San Giovanni a Castelvetrano

Solo tre mercatari per la Fiera di San Giovanni a Castelvetrano. Alle 21:00 in Via Martiri D’Ungheria c’era una bancarella per la vendita di collanine e monili, una panineria ambulante ed un commerciante di articoli per bambini. Oltre agli operatori ed una squadra della locale Polizia Municipale, non c’era più nessuno.

Il Comune di Castelvetrano aveva provato a rilanciare, dopo due anni di stop, la fiera, parte integrante dei festeggiamenti per il santo Patrono, una tradizione con 400 anni di storia. A gennaio (prima del lockdown) era stato pubblicato l’avviso per gli operatori commerciali interessati ai mercatini estivi e alle fiere di San Giovanni e della Tagliata. Tutto con una sola istanza. Nel mese di maggio, era stato pubblicato un secondo avviso per fissare nella data del 10 giugno la data ultima di presentazione delle istanze per la Fiera di San Giovanni.

Cosa non …









Leggi la notizia completa