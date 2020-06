“Sogno il Parco di Lilibeo, non una riserva indiana”. Intervista a Enrico Caruso

di Marco Marino



Intervista a Enrico Caruso, direttore del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala



Direttore, il Parco Archeologico di Lilibeo come sta progettando la sua estate?

Il Parco sta lavorando per mettere i visitatori nelle condizioni di apprezzare non solo gli spazi del museo e del parco, ma anche un ricco programma di eventi culturali. Come abbiamo fatto l’anno scorso: tutti gli appuntamenti sono andati benissimo e quindi perché non riprovarci? Non deve essere il coronavirus a bloccarci.

È più difficile riprovarci quest’anno, dopo la pandemia?

Stiamo pensando al programma da proporre e soprattutto ai luoghi da utilizzare per gli spettacoli. Ci sarà sicuramente il nostro giardino per dei piccoli appuntamenti, cinquanta o sessanta posti. Non abbiamo le sedie, anche quest’anno dovremo chiederle al comune. Ma è un altro l’obiettivo che vorremmo raggiungere. La nostra idea è di …









Leggi la notizia completa