Schianto mortale sull’autostrada Trapani-Alcamo. Camion si ribalda, muore il conducente

Tragedia sull’autostrada A-29 Alcamo-Trapani. Il conducente di un autocompattatore ha perso la vita dopo che il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro la spartitraffico, ribaltandosi.

L’incidente è avvenuto dopo lo svincolo di Segesta, direzione Trapani. La dinamica ora è al vaglio degli agenti della polizia stradale. Traffico a rilento per consentire ai poliziotti di eseguire i rilevamenti per far luce sulla vicenda. Le generalità della vittima non sono state rese note. Si è trattato di un incidente autonomo.









