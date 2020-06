Prosegue a Trapani la mostra collettiva “A tia taliu”

Sabato 20 giugno 2020 in via G.B Fardella 301 a Trapani, presso lo spazio 301 Arte Contemporanea, ha aperto la collettiva di arti visive “A tia taliu”. Per la prima volta per un’inaugurazione vi è stata l’assenza fisica del pubblico che tuttavia numeroso ha aderito all’iniziativa via social network. Durante l’evento virtuale svoltosi nel pomeriggio tramite dirette streaming dalla pagina facebook “301 Arte Contemporanea”, Lilian Russo in qualità di curatrice della collettiva, ha presentato il progetto e ha dato modo a S. Peraino, F. Agate e M. Spitaleri, di parlare delle loro opere esposte. Presenti all’evento anche il Sindaco di Erice Daniela Toscano, Michele Fundarò dell’Archivio Fundarò di Trapani e Piero Catalano ideatore dello Studio Arte Gnegne.

La mostra accoglie le opere di 21 artisti del nostro tempo e del territorio trapanese: Franco Agate, Giovanna …









