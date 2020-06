Pallacanestro Trapani e Parente ancora insieme: rinnovo fino al 2022 per il coach granata

La Pallacanestro Trapani è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con coach Daniele Parente per la guida tecnica della prima squadra. L’allenatore ha firmato un contratto biennale.

Questo il commento dell’amministratore delegato Nicolò Basciano: “Daniele è un allenatore che ha dimostrato ancora una volta carattere e personalità affrontando senza paura la categoria. Per noi è parte della famiglia granata e le sue qualità morali e tecniche, unitamente al gran lavoro che svolge durante la settimana e alla capacità di far esprimere al meglio i propri giocatori, ne fanno una garanzia. Si tratta di un tassello importante e vogliamo dare continuità a quanto di buono fatto gli anni passati”.

Cosi coach Daniele Parente: “Sono contento di proseguire il mio percorso insieme alla Pallacanestro Trapani. Mi sento di ringraziare il presidente e l’amministratore delegato Nicol& …









