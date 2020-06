[Operazione “Game Over”] Confiscati in via definitiva i beni di esponenti dei casalesi del “Gruppo Iovine” di Acilia 

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di confisca emesso dalla Corte di Appello capitolina nei confronti di 5 appartenenti al “Clan dei Casalesi – Gruppo IOVINE” nonché al contiguo e autonomo “Gruppo GUARNERA” di Acilia, avente ad oggetto beni per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro. Il provvedimento, divenuto definitivo per effetto della sentenza della Corte di Cassazione, trae origine da una vasta indagine delle Fiamme Gialle, che, nell’ottobre 2013, nell’ambito dell’operazione “CRIMINAL GAMES”, aveva portato all’arresto di IOVINE Mario (classe ‘59), GUARNERA Sergio (classe ‘55), GUARNERA Sandro (classe ‘53), CRISPOLDI Franco (classe ‘57) e ZOGU Arben (classe ‘73) per i reati di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni e illecita concorrenza con minaccia o violenza. In quel contesto, era stata accertata l’esistenza di una …









Leggi la notizia completa