Muore a diciotto anni e i compagni fanno la maturità al posto suo

Stella Tatangelo è morta a soli 18 anni a causa di un incidente stradale: i suoi compagni hanno deciso di discutere la maturità al posto suo.

Stella è morta lo scorso agosto, – come riporta orizzontescuola – non riuscendo perciò ad arrivare al traguardo della maturità. E’ così che i suoi compagni di classe hanno deciso di svolgere l’esame di maturità al posto suo.

Oggi sette maturandi della VA del liceo classico Vincenzo Simoncelli di Sora si sono presentati di fronte alla commissione, e si sono sottoposti al colloquio facendo sì che la ragazza potesse ottenere simbolicamente il suo diploma di maturità. Presenti e commossi anche i genitori della giovane ragazza. L’elaborato, come scrive TPI, era incentrato sul tema dell’amicizia.











