Multe per compagnie che cancellano voli con la scusa del Covid e rimborsano passeggeri solo con voucher

Le compagnie aeree che cancellano i voli per non precisati motivi legati alla pandemia e rimborsano i passeggeri con i voucher rischiano di essere sanzionate dall’Enac.

Ieri l’autorità che regola il trasporto aereo civile ha avviato le istruttorie sul mancato rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri.

Perché, ricorda l’Enac, «in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid-19 è previsto il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher». In Italia grazie al decreto Cura Italia è consentito fino al 30 settembre di emettere solo un voucher in caso di volo cancellato per Coronavirus.

