Milano, tangenti e appalti truccati per la metro: arrestato anche un dirigente Atm

L’operazione è scattata nella mattinata di martedì 23 giugno. Nei guai due dipendenti di Atm

Tredici persone arrestate. Tutte legate da un’inchiesta su un presunto giro di tangenti e appalti truccati; indagine che si è concentrata sui lavori legati agli impianti di segnalamento e automazione della metro di Milano.

Le misure cautelari sono state messe a segno all’alba di martedì 23 giugno quando i militari del nucleo di polizia economica finanziaria della guardia di finanza hanno eseguito un’ordinanza firmata dalla gip Lorenza Pasquinelli. Dodici persone sono state accompagnate in carcere, una è ai domiciliari. Le accuse, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al compimento di plurimi reati contro la pubblica amministrazione e in particolare corruzione, turbativa d’asta, peculato, abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Tra le persone coinvolte nell’indagine ci sono …









Leggi la notizia completa