Mazara, i consiglieri grillini chiedono all’amministrazione di riferire sulla corruzione al Comune

Un’interrogazione dei consiglieri comunali di Mazara, Antonella Coronetta e Maurizio Pipitone, è stata rivolta al Sindaco di Mazara del Vallo e al Presidente del Consiglio comunale.

L’iniziativa riguarda il blitz delle Fiamme Gialle del 4 giugno che ha interessato il Comune di Mazara del Vallo, e che ha portato alla emanazione di avvisi di garanzia ad alcuni tecnici, e non solo, del Comune della Città del Satiro oltre che nei confronti di alcune ditte che hanno eseguito i lavori affidati direttamente nel periodo compreso tra ottobre 2019 e maggio 2020. I reati contestati sono corruzione e turbativa.

I consiglieri chiedono all’Amministrazione di riferire quanto prima in Consiglio comunale della grave vicenda; se non ritengano opportuno visto i reati gravissimi contestati come la corruzione e la turbativa d’asta, di procedere alla sospensione lavorativa e retributiva dell’incarico delle persone coinvolte, fino …









Leggi la notizia completa