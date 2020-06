Maturità 2020, gli strafalcioni degli studenti tra letteratura e storia 

D’Annunzio estetista, “A Silvia” di Pascoli e non di Leopardi. Questi alcuni dei tanti. ma nonNon sono però solo di letteratura, gli “scivoloni” dei maturandi 2020. Anche L’anomala edizione 2020 non fa eccezione. L’esame in forma ridotta – senza prove scritte ma con il solo colloquio orale – non ha, infatti, evitato che il catalogo degli orrori si arricchisse di nuove perle. Così come le rigide norme di sicurezza, che limitavano l’accesso a scuola a pochissime persone, non hanno impedito che i selezionatissimi presenti aiutassero a diffondere i passi falsi degli studenti. Ecco i più clamorosi pronunciati durante le prime giornate di esami, raccolti dal sito Skuola.net.

Tra le protagoniste del maxi orale – pubblicato da Orizzontescuola – c’è sicuramente la letteratura italiana. L’analisi del testo – in sostituzione del primo …









Leggi la notizia completa