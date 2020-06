Marsala, il 24 giugno riapre il Museo Archeologico Regionale Lilibeo

Da mercoledì 24 giugno, giornata importante per la città di Marsala in quanto coincide con

i festeggiamenti di San Giovanni Battista, la cui prima attestazione risale al 1399, sarà di nuovo

possibile visitare il Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala, che riapre al pubblico come

il Parco archeologico di cui fa parte, fruibile già da domenica 14 giugno.

Il Museo Lilibeo sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.30 (chiusura biglietteria

mezz’ora prima), sia dall’ingresso principale sul Lungomare Boeo, sia da Piazza della Vittoria per

la visita dei due percorsi espositivi, l’uno dedicato ai rinvenimenti subacquei (Nave punica di

Lilibeo, Nave tardo romana, Relitti medievali), l’altro, alla splendidissima civitas Lilyboetana con i

materiali dall’abitato, le fortificazioni, le vaste necropoli e i santuari. I percorsi di visita sono stati

progettati a senso unico in modo da evitare gli assembramenti …









