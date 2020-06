La poesia di Don Undari per San Giovanni Battista

Domani si celebra la festa di San Giovanni Battista, santo Patrono della città. Sarà una festa esclusivamente religiosa con quattro messe , una celebrata anche da Mons Domenico Mogavero, vescovo della Diocesi di Mazara e niente processioni in ossequio alle norme imposte dalle note vicende legate al Covid 19. Abbiamo chiesto a Don Giuseppe Undari una riflessione sul tema e lo ringraziamo per la consueta disponibilità.

“Quest’anno caratterizzato da pesantezza e da molte incertezze vorrei rivolgere un messaggio augurale a tutti coloro che festeggiano san Giovanni Battista patrono della città di Castelvetrano e ho scelto di farlo con un testo poetico che ho scritto per questa circostanza così particolare.



La tua voce



Quando gli sguardi si incrociarono

tu lo additasti: agnello di Dio inviato per togliere dall’uomo il peccato.

Brucia nel fuoco ogni inganno.

Spazio senza protezioni, solitario avanzavi ignaro …









