La mafia a Castellammare. Il Comandante Merola: “Così è partita l’operazione Cutrara”

Antonio Merola, Comandante del nucleo provinciale dei Carabinieri di Trapani, ha coordinato il gruppo di investigatori che per anni hanno indagato sulla mafia di Castellammare del Golfo. Indagini che sono sfociate nell’operazione Cutrara che ha portato, tra gli altri, in carcere Francesco Domingo, detto Tempesta, ritenuto boss di Castellammare. Com’è cominciato tutto?

L’indagine è partita proprio dal marzo 2015, immediatamente dopo la scarcerazione di Domingo.

Cosa ha svelato questa operazione?

Ci ha permesso di accertare la leadership della famiglia mafiosa in campo a Francesco Domingo, che ha rivestito già questo ruolo in passato, come avevano accertato diverse sentenze. Ci ha dimostrato delle ferree regole mafiose che ancora vigono in quegli ambienti. In più si è scoperto un collegamento diretto con la famiglia mafiosa dei Bonanno di New York.

Vi siete interfacciati con l’FBI per portare avanti quest’indagine?

C’è stato uno scambio informativo, ovviamente coordinato e diretto …









