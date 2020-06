Incidente dopo la galleria di Segesta, la vittima è Antonino Candela di 58 anni 

Si chiamava Antonino Candela, 58 anni, originario di Montelepre, la vittima dell’incidente verificatosi oggi sull’autostrada A29 Alcamo-Trapani.

L’uomo alla guida di un autocompattatore si è schiantato contro le barriere dello spartitraffico. Il mezzo si è ribaltato e lui è morto sul colpo.

La tragedia dopo la galleria di Segesta, in direzione Trapani. Fino a tarda sera traffico a rilento sulla A29 per consentire agli agenti della polizia stradale di eseguire i rilevamenti per far luce sulla dinamica. Si è trattato, tuttavia di un incidente autonomo.









Leggi la notizia completa