Il CONI respinge i ricorsi delle Società di serie D tra cui il Marsala retrocesse d’ufficio

Il Collegio del Coni, presieduto da Franco Frattini ha respinto i ricorsi presentati da 17 club di Serie D, tra cui il Marsala calcio, retrocessi in Eccellenza dopo le proposte avanzate dalla Lnd ed approvate dal Consiglio Federale l’8 Giugno.

Una decisione, prevedibile soprattutto dopo che anche i ricorsi dei club di Serie C la settimana scorsa vennero respinti. Adesso, i club “Salviamoci” possono appellarsi a questa decisione al Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato.

Il Marsala Calcio quindi, il quale rientra tra queste società, la prossima stagione sarà impegnato nel nel Campionato Regionale di Eccellenza. Resta da capire come verranno risolti i problemi societari del sodalizio lilibetano iniziando dalla riorganizzazione dell’assetto dirigenziale, a come si dovranno fronteggiare i vari problemi di carattere economico fino all’aspetto sportivo con il riassetto della squadra in vista della nuova …









