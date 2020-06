Diego Maggio: “Giustizia per i viticoltori in crisi”

E’ un non senso giuridico quello che rischia di lasciare a bocca asciutta i viticoltori dalle consistenti provvidenze del Decreto “Rilancio”.

Ben 100 milioni di euro, infatti, sono stati stanziati dal Governo a beneficio di quei produttori di uva che quest’anno si impegnano a praticare la “vendemmia verde” parziale, autoriducendo la propria produzione di non più del 15% rispetto alla media quantitativa delle ultime cinque vendemmie.

E paradossalmente – a causa di una contraddittoria espressione contenuta nell’art.223 del Decreto in questione – tali contributi potranno essere destinati solo a chi vinifica le proprie uve, escludendo quelli che soltanto le producono.

Quale vicePresidente nazionale dei Giuristi del Vino e abituato a guardare dentro le righe di una norma, il dettaglio beffardo (magari inconsapevolmente discriminatorio) non mi è sfuggito. E, insieme ad alcuni attenti amici di questa terra, ho mobilitato alcuni buoni riferimenti parlamentari che …









