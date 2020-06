Daniele Mangiaracina: “Troppo silenzio a Campobello sui rapporti tra mafia e politica”

Di fronte all’assordante cappa di silenzio e rassegnazione che pervade la città di Campobello di Mazara, rispetto alle gravissime rivelazioni riguardanti le indagini e i rapporti tra mafia, politica e istituzioni nella nostra cittadina, tali da aver influenzato più volte le elezioni comunali, l’ex Sindaco Daniele Mangiaracina esprime la sua più profonda indignazione da cittadino prima e da uomo politico impegnato nelle istituzioni poi: “Quanto riportato dalla testata giornalistica Tp24, in merito alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia che coinvolgono in toto l’amministrazione comunale, è assolutamente sconcertante. Così come sconcertante è il silenzio dell’attuale amministrazione con a capo il Sindaco Castiglione rispetto a vicende politiche di una gravità assoluta e rara. Dalle intercettazioni dei soggetti indagati si evince come le elezioni del 2011, in cui lo scrivente candidato sindaco ha perso al ballottaggio per un pugno di voti, …









