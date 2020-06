Da Trapani a Taormina, la Regia Trazzera da riscoprire

Trecentosettanta chilometri, 20 tappe tra le località più suggestive e poco conosciute della Sicilia che conducono da Trapani a Taormina. E’ la Regia Trazzera percorsa da Carlo V in occasione della sua visita in Sicilia nel 1535.

E’ la strada antica che Rosana Rizzo, docente di storia di Palero, consiglia di riscoprire. La via, si trova parallela alla costa, e incontra posti e borghi medievali come Troina, Randazzo (borgo dalle 100 chiese), Nicosia, e boschi incontaminati, fino all’Alcantara. Un viaggio da godere e scoprire aggiunge Rizzo.

Carlo V aveva 35 anni quando da Trapani fece tappa a Monreale e da qui a Palermo, trascorse alcune settimane e il 14 ottobre partì alla volta di Messina, utilizzando la via interna, la Regia Trazzera Grande che univa Termini a Taormina.









