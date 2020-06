Cantine Ermes – Tenute Orestiadi dona 30.000 bottiglie al Banco Alimentare

Donate al Banco Alimentare della Sicilia Occidentale 30.000 bottiglie di vino appartenenti a diversi marchi del gruppo Cantine Ermes – Tenute Orestiadi.

La scelta arriva in un momento in cui le famiglie siciliane, già provate da oltre due mesi di chiusura delle attività produttive, stanno lentamente ricominciando a misurarsi con una nuova normalità “Un gesto che possa essere di conforto e di buon auspicio per ripartire” lo ha definito Rosario Di Maria, Presidente del gruppo vitivinicolo.

“In un periodo di grande difficoltà per tutti” continua “chi ha i mezzi per dare una mano alla collettività ha la responsabilità etica di farlo. Noi mettiamo in campo ciò che abbiamo, ciò che meglio conosciamo e più amiamo: il vino. 30.000 bottiglie possono allietare un pasto di altrettante famiglie, accompagnando attimi di convivialità. La nostra stessa natura e il …









