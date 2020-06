In San Marco Evangelista, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto S.G., cl. 80, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre cedeva della cocaina ad acquirente occasionale. L’arrestato è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.









