Serie B: i provvedimenti dopo questa giornata di campionato con undici squalificati, tutti per una giornata Saluti

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 19-20-21 giugno 2020 – Decima giornata ritorno

Ascoli-Perugia 0-1 Cosenza-Virtus Entella 2-1 Cremonese-Benevento 0-1 Crotone-Chievo Verona 1-1 Livorno-Cittadella 0-2 Pescara-Juve Stabia 3-1 Pordenone-Venezia 0-0 Salernitana-Pisa 1-1 Spezia-Empoli 1-0 Trapani-Frosinone 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 giugno 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

” ” ” N. 54

SERIE BKT

Gare del 19-20-21 giugno 2020 – Decima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del …









Leggi la notizia completa