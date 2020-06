Segnalazioni Tv2000 per martedì 23 giugno 2020 e per mercoledì 24 giugno 2020

Segnalazioni Tv2000 per martedì 23 giugno 2020



Bel tempo si spera – 9.10

La storia della Madonna delle Grazie di Ardesio (BG), nell’anniversario dell’apparizione. Poi gli abbracci mancati, quello che il Coronavirus ha tolto: ospite don Davide Banzato di Nuovi Orizzonti.



L’ora solare – 14

Italiani all’estero contro la pandemia. Tra le storie quella di Maria Vittoria Catamo che vive a Manchester e ha realizzato mascherine per donare il ricavato all’ospedale Maggiore di Parma.



Il diario di Papa Francesco – 17.30

Con il teologo padre Paolo Benanti, esperto di bioetica ed etica delle tecnologie, si ripercorre la trasformazione sociale e digitale del nostro tempo, da lui descritta nella pubblicazione ‘Digital Age’.



Retroscena – 23.05

Come sopravvive il teatro alla pandemia: ospiti il coreografo Enzo Celli e i Sonics, compagnia di show acrobatici che per fronteggiare la crisi dello …









Leggi la notizia completa