Scrive l’ex manager dell’Asp Bavetta, su Damiani e le bandiere

Preg. Direttore,

voglio rompere il silenzio che mi sono imposto sulle vicende che riguardano l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ma devo derogare questa regola che mi sono imposto per l’azienda che amo avendovi lavorato per decenni a aver avuto l’onore di guidarla dall’aprile 2017 al dicembre 2018.

Non entro ovviamente nella vicenda giudiziaria dell’ex direttore generale Fabio Damiani. Vorrei solo segnalare a Tp24 di usare, per illustrare gli articoli che lo riguardano, un’altra foto dell’ex direttore generale, in cui non si vedano sullo sfondo la bandiera italiana, quella siciliana e quella dell’Unione europea. L’immagine delle bandiere è simbolica, istituzionale e sacra . Rappresenta il popolo, la libertà, l’appartenenza a una comunità, la nazione stessa, e non può essere associata a eventi di tutt’altro genere.

La bandiera é il simbolo dei simboli.

Quelle bandiere, tra l’altro, le abbiamo commisionate noi e non nascondo che …









