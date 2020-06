San Giuliano criminale/1. Non solo mafia. Inchiesta sulla malavita che domina Erice e Trapani

E’ come raccontare la faccia nascosta della luna. Dopo un lungo lavoro di ricostruzioni, incrocio di fonti, valutazione di elementi diversi, Tp24 è in grado di ricostruire l’esistenza di un gruppo di pregiudicati che ad Erice si muove con molta disinvoltura ed una certa impunità.

Fa estorsioni, esegue raid punitivi, influenza la vita dei partiti come le elezioni, determina candidature di consiglieri comunali e dimissioni.

In questi mesi vi abbiamo raccontato tutti gli intrecci tra mafia e politica a Trapani ed Erice venuti fuori dall’operazione antimafia Scrigno. C’è però un’altra indagine finora rimasta inedita. E’ portata avanti non dalla Dia ma dalla Procura di Trapani, ed è condotta dalla Squadra Mobile. Un’indagine che apre nuovi scenari, soprattutto ad Erice, e pone inquietanti interrogativi. Ci sono in questa indagine una trentina di indagati. Alcuni nomi sono gli stessi che poi sono stati coinvolti nell’operazione …









